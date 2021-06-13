Світоліна розмалювала обличчя і приготувалася вболівати за нашу збірну на Євро

Еліна по-фанатські підійшла до першого матчу футболістів на чемпіонаті континенту

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже готова віртуально підтримати футбольну збірну, яка сьогодні, 13 червня, на чемпіонаті Європи проведе перший матч групового турніру. У себе в «сторіз» «інстаграму» вона опублікувала фото, на якому продемонструвала, як вболіває за національну команду. Де дивитися матч.

Збірна України зіграє на турнірі в групі С з командами Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).

26-річна Світоліна - переможниця 15 турнірів в одиночному розряді на рівні WTA. У лютому 2021 року українка подолала позначку в $20 млн призових. Вона стала 19-ю тенісисткою в історії, якій це вдалося.