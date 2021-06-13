Тризуб на афіші матчу за участю Росії на Євро налякав московського єпископа (фото)
Бельгійці оригінально прорекламували матч, в якому вони легко перемогли
Афіша матчу Бельгія – Росія, яку представили номінальні господарі матчу чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі, викликала живну реакцію в Російській православній церкві. Заступник керуючого справами Московської патріархії єпископ Зеленоградский Сава, в народі Тутунов, аж чортихнувся.
В анонсі матчу гравці бельгійської команди, а їхню збірну називають "червоними дияволами", вилазять з-під землі з тризубами, а зверху видніється православний храм. «На завданні», – йдеться в повідомленні.
On a mission. #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/heHJsK5cXC— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 12, 2021
«Яка гидота», – написав єпископ у своєму телеграм-каналі.
Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавируса турнір перенесли на 2021 рік.
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