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    Тризуб на афіші матчу за участю Росії на Євро налякав московського єпископа (фото)

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    Бельгія впевнено перемогла Росію - Тризуб на афіші матчу за участю Росії на Євро налякав московського єпископа (фото)
    Бельгія впевнено перемогла Росію
    Фото з відкритих джерел

    Бельгійці оригінально прорекламували матч, в якому вони легко перемогли

    Афіша матчу Бельгія – Росія, яку представили номінальні господарі матчу чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі, викликала живну реакцію в Російській православній церкві. Заступник керуючого справами Московської патріархії єпископ Зеленоградский Сава, в народі Тутунов, аж чортихнувся.

    В анонсі матчу гравці бельгійської команди, а їхню збірну називають "червоними дияволами", вилазять з-під землі з тризубами, а зверху видніється православний храм. «На завданні», – йдеться в повідомленні.

    «Яка гидота», – написав єпископ у своєму телеграм-каналі.

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавируса турнір перенесли на 2021 рік.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Тризуб на афіші матчу за участю Росії на Євро налякав московського єпископа (фото)