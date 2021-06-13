Нідерланди – Україна: онлайн трансляція матчу Євро-2020

Команда Андрія Шевченка стартує на чемпіонаті континенту матчем з фаворитом турніру

Одна з наймолодших збірних чемпіонату Європи команда України вийшла на старт. Сьогодні ввечері, 13 червня, вона проведе перший матч групового турніру. А Амстердамі на неї чекає серйозний екзамен з одним з фаворитів Євро-2020 збірною Нідерландів. «Главком» проведе онлайн трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 22:00.

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7 годин до матчу. Євро для нас відкривається сьогодні. Тож пропонуємо переглянути урочисту церемонію з Олімпійського стадіону в Римі.

7 годин 30 хвилин до матчу. Історія з данцем Крістіаном Еріксеном завершилася хепі-ендом. Гравці збірної України побажали півзахиснику швидкого одужання.

8 годин до матчу. Хвилювання потрохи зростає. Щоб розлабитися, не треба йти за пивом. Дастатньо переглянути, як соцмережі відреагували на перемогу Бельгії і поразку Росії.

Депутат Гончаренко, тим часом, запропонував на футболках збірної України розмістити мапу з кількома колишніми українськими регіонами.

8 годин 45 хвилин до матчу. Вже відомо, в якій формі зіграє збірна України. Обрали синій комплект. В Росії вже не волають з приводу гасла "Героям слава!". У них інші проблеми. Їхню команду красиво принизила збірна Бельгії. Відео ганьби.

9 годин до матчу. До заявки на гру не потрапив один з лідерів київського «Динамо» Віктор Циганков. Компанію на трибуні йому складуть Роман Безус і Георгій Судаков.

Основний склад Головний тренер Андрій Шевченко обиратиме з таких гравців (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.

Тим часом Андрій Шевченко розповів, як долатиме збірну Нідерландів.

А Мирон Маркевич впевнений, що збірну Нідерландів можна обіграти.