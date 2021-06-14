Україна забила двічі Нідерландам і поступилася в найкращому матчі Євро

Команда Андрія Шевченка поступалася, змогла відігратися, але в підсумку поступилася

Найкращий матч на Євро видали збірні Нідерландів і України на старті Євро-2020. Наш суперник на правах господарів почав тиснути з перших хвилин. Українці гідно відбивалися і за нагоди контратакували. Були і пів моменти у нашої команди, проте суперник мав кращі нагоди. Кілька разів нам щастило: Бущан впевнено діяв у воротах і голландці самі змарнували низку моментів.

Зазначимо, що українцям довелося перебудовуватися під час матчу. Вже на початку зустрічі зазнав травми Зубков. Його замінив тихохід Марлос, тому середню лінію поля наша команда долала повільніше. У другому таймі бразильця замінили, проте вже було пізно. Шапаренко, який вийшов на заміну, трохи відновив структуру гри, проте відіграти два м’ячі в грі з таким грізним суперником було дуже важко.

Господарі забивали, використовуючи помилки в захисті. Вони відчули, що Миколенко часто бігає вперед, і посилили тиск на наш лівий фланг. Так виник перший гол. Думфріс втік правим флангом і прострелив вздовж воріт. Наш голкіпер Бущан перервав атаку, проте першим на підборі був новачок «Парі Сен-Жермен» Вейналдум.

За схожим сценарієм влетів у наші ворота і другий м’яч. Векхорст на відскоку був першим на м‘ячі і подвоїв рахунок.

Найцікавіше розпочалось потім. Здавалося, українці нокаутовані. У це повірили і голландці. Але ця команда має характер. Фірмовий удар Ярмоленка з лінії штрафного майданчика відновив інтригу, а гол Яремчука ударом головою на випередження відновив рівновагу в матчі. Складно сказати, коли українці відігравали два голи, але це ще був не кінець. На лівому фланзі не вистачає травмованого Коноплянки, а замінити його немає ким. Зубков зазнав травми, Марлос випав з гри, з’явилася діра, якою голландці й скористалися.

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В другому матчі групи Австрія здолала Північну Македонію.