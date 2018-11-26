Шейх Ахмад зі скандалом залишив посаду глави Асоціації національних олімпійських комітетів



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Шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах Фото: AP

Він підозрюється у створенні підроблених відеороликів у межах змови проти чиновників уряду Кувейту

Президент Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК) кувейтський шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах тимчасово склав із себе повноваження.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Раніше портал Inside the Games повідомив, що глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах особисто звернувся до Ахмада, який повинен був переобиратися на посаду глави АНОК на безальтернативній основі на генеральній асамблеї 28 або 29 листопада у Токіо, із закликом піти у відставку.

Зазначалося, що шейх не має наміру відповідати згодою главі МОК, у цьому рішенні він розраховує на підтримку з боку АНОК та Олімпійської ради Азії, президентом якого він є.

Шейх Ахмад підозрюється у створенні підроблених відеороликів у межах змови проти чиновників уряду Кувейту.

Раніше він у зв'язку з цим тимчасово залишив посаду голови комісії МОК за олімпійською солідарністю та припинив членство у МОК до закінчення розслідування.

АНОК була утворена у 1979 році, вона об'єднує 206 національних олімпійських комітетів, визнаних МОК. Ахмад аль-Фахад аль-Сабах очолює асоціацію з 2012 року.

Джерело: ТАСС