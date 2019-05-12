Швеція розтрощила Італію на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Патрік Гьорнквіст закинув італійцям двічі IHHF

Два стартових поєдинки «Скуадра адзурра» програла з загальним рахунком 0:17

Переможці двох останніх чемпіонатів світу шведи здобули свою першу перемогу на світовій першості з хокею 2019 року.

Після стартової поразки від чехів «Тре Крунор» познущалися над збірною Італії. Апеннінці в свою чергу стартували гірше не видумаєш — з урахуванням першого матчу проти Швейцарії, два тури вони програли з загальним рахунком 0:17.

Італія — Швеція — 0: 8 (0:1, 0:1, 0: 6 )

Шайби: 0:1 — Антон Ландер (Братт, Луї Ерікссон), 02:10. 0:2 — Гьорнквіст (Еліас Петтерссон, Луї Ерікссон, - більш.), 25:25. 0:3 — Лінблом (Адріан Кемпе, Вільям Нюландер, - більш.), 41:57. 0:4 — Маркус Крюґер (Денніс Расмуссен, Маріо Кемпе), 42:52. 0:5 — Антон Ландер (Луї Ерікссон, - менш.), 48:55. 0:6 — Вільям Нюландер, 52:33. 0:7 — Антон Ландер (Еліас Лідгольм), 55:32. 0:8 — Патрік Гьорнквіст (Адріан Кемпе), 58:29

Воротарі: Марко де Філіппо — Генрік Лундквіст

Кидки: 13 (4 + 2 + 7) — 58 (17 + 23 + 18)

Штраф: 6 (0 + 2 + ?) — 4 (2 + 0 + 2)

12 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 6 984 глядачі

Хет-триком у цій зустрічі відзначився форвард російського «Локомотива» з Ярославля Антон Ландер.

Поєдинок третього туру на чемпіонаті світу-2019 шведи проведуть завтра, 13 травня. Починаючи з 15:15 вони гратимуть з норвежцями, які обидва стартових поєдинки програли. Італія 14 травня о 17:15 розпочне матч із Латвією, яка розпочала виступи на словацькій першості світу з перемоги над австрійцями.