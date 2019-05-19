Швейцарія домінувала, але програла Росії на чемпіонаті світу з хокею (відео)
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Розсилка
Команда Патріка Фішера більше часу грала у більшості, частіше кидала по воротах, але реалізувати моментів не змогла
Збірна РФ виграла шостий матч на 83-му чемпіонаті світу з хокею.
Передостанньому турі групового турніру росіяни переграли недавніх лідерів групи В швейцарців. То за умови, що суперники більше часу грали у більшості, частіше кидали по воротах, але реалізувати моментів не змогли. Натомість росіяни свої моменти використовували бережно. Усі три шайби організували представники третьої ланки нападу Гусєв — Анісімов — Кучеров.
Нікіта Кучеров зробив дубль, набрав свої 13-те і 14-те на цьому чемпіонаті очки (6 голів + 8 передач) і перегнав у списку бомбардирів попереднього лідера, шведа Вільяма Нюландера.
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Швейцарія — РФ — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайби: 0:1 — Артем Анісімов (Дмітрій Орлов, Нікіта Гусєв), 03:36. 0:2 — Нікіта Кучеров (Нікіта Гусєв), 26:20. 0:3 — Нікіта Кучеров (Артем Анісімов, Нікіта Зайцев), 55:20
Воротарі: Леонардо Дженоні — Алєксандр Георгієв
Кидки: 31 (9 + 11 + 11) — 34 (12 + 14 + 8)
Штраф: 8 (2 + 4 + 2) — 12 (4 + 6 + 2)
19 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 056 глядачів
Росія ще може програти перше місце в групі В. То якщо поступиться в заключному турі, 21 травня, чинним чемпіонам світу, команді Швеції.
Швейцарія з чотирма перемогами і двома поразками посідає в групі четверте місце і в заключному поєдинку. 21 травня проти Чехії спробує перемогти і забезпечити собі трохи вищу позицію і, можливо, комфортнішого суперника в плей-оф.