Швейцарія домінувала, але програла Росії на чемпіонаті світу з хокею (відео)



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Збірна РФ - єдина команда чемпіонату світу-2019, яка ще не має очкових втрат IIHF

Команда Патріка Фішера більше часу грала у більшості, частіше кидала по воротах, але реалізувати моментів не змогла

Збірна РФ виграла шостий матч на 83-му чемпіонаті світу з хокею.

Передостанньому турі групового турніру росіяни переграли недавніх лідерів групи В швейцарців. То за умови, що суперники більше часу грали у більшості, частіше кидали по воротах, але реалізувати моментів не змогли. Натомість росіяни свої моменти використовували бережно. Усі три шайби організували представники третьої ланки нападу Гусєв — Анісімов — Кучеров.

Нікіта Кучеров зробив дубль, набрав свої 13-те і 14-те на цьому чемпіонаті очки (6 голів + 8 передач) і перегнав у списку бомбардирів попереднього лідера, шведа Вільяма Нюландера.

Швейцарія — РФ — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 — Артем Анісімов (Дмітрій Орлов, Нікіта Гусєв), 03:36. 0:2 — Нікіта Кучеров (Нікіта Гусєв), 26:20. 0:3 — Нікіта Кучеров (Артем Анісімов, Нікіта Зайцев), 55:20

Воротарі: Леонардо Дженоні — Алєксандр Георгієв

Кидки: 31 (9 + 11 + 11) — 34 (12 + 14 + 8)

Штраф: 8 (2 + 4 + 2) — 12 (4 + 6 + 2)

19 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 9 056 глядачів

Швейцарія - РФ. Артем Анісімов відкрив рахунок

Швейцарія - РФ. Перша шайба Нікіти Кучерова

Швейцарія - РФ. Друга шайба Нікіти Кучерова

Росія ще може програти перше місце в групі В. То якщо поступиться в заключному турі, 21 травня, чинним чемпіонам світу, команді Швеції.

Швейцарія з чотирма перемогами і двома поразками посідає в групі четверте місце і в заключному поєдинку. 21 травня проти Чехії спробує перемогти і забезпечити собі трохи вищу позицію і, можливо, комфортнішого суперника в плей-оф.