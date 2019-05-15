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    США і Великобританія влаштували гольову феєрію на чемпіонаті світу з хокею

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    Патрік Кейн став рекордсменом збірної США на чемпіонатах світу - США і Великобританія влаштували гольову феєрію на чемпіонаті світу з хокею
    Патрік Кейн став рекордсменом збірної США на чемпіонатах світу
    IIHF

    «Зірково-смугасті» виявилися милосердними — і самі перемогли, і дали отримати задоволення суперникам

    Збірна США здобула третю перемогу в чотирьох матчах групового турніру 83-го чемпіонату світу з хокею. «Зірково-смугасті» завдали четвертої поразки команді Великобританії, котра наразі не може знайти себе в елітному дивізіоні після 25-річної відсутності в ньому.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів

    США — Великобританія — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

    Шайби: 1:0 — ван Рімсдайк (Патрік Кейн, Раян Сутер, - більш,), 12:17. 1:1 — Майк Геммонд (Джонатан Філліпс), 15:08. 2:1 — Клейтон Келлер (Квінн Г’юз, Демко, - більш.), 29:07. 3:1 — Крайдер (Акел, Раян Сутер), 31:20. 4:1 — Дебрінкет (Дерек Раян, Патрік Кейн), 37:54. 4:2 — Перліні, 39:54. 5:2 — Патрік Кейн (Крейдер,  Ганіфін), 41:00. 6:2 — Дерек Раян (Ґленденінґ, Ганафін), 49:10. 6:3 — Бен Девіс (Лачовіц), 56:28

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    Воротарі: Демко — Бен Боунс

    Кидки: 65 (18 + 26 + 21) - 26 (13 + 9 + 4)
    Штраф: 0 (0+ 0 + 0) - 10 (2 + 2 + 6)

    15 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 5 510 глядачів

    Перша результативна передача у виконанні Патріка Кейна виявилася для для капітана американців історичною. То - 34-те очко Патріка на чемпіонатах світу і він став найрезультативнішим гравцем своєї збірної на першостях планети в історії.

    Наступний матч збірна Великобританії проведе 17 травня проти команди Фінляндії, яка наразі виграла два матчі з трьох. Американці 18 травня зустрінуться з данцями, котрі також мають дві перемоги у трьох матчах.

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