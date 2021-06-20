Швейцарія перемогла Туреччину на Євро і дивиться в бік Росії

Команда боснійця Владіміра Петковича сподівається, що вийде до 1/8 фіналу з третього місця

В останньому матчі групи А збірна Швейцарії здолала Туреччину і з чотирма очками посіла третє місце. До плей-оф, як відомо, потрапляють лише чотири треті команди, тому все залежатиме від результатів матчів конкурентів. Найпростіший варіант для Швейцарії потрапити до 1/8 фіналу – це щоб Данія перемогла Росію. Тоді в тій групі третя і четверта команди наберуть три очка. В решті груп можуть бути різні варіанти, але в історії є лише поодинокі випадки, коли команда з чотирма очками на попередньому етапі не змога вийти до плей-оф.

Швейцарці дуже легко розпочали гру і досить швидко здобули перевагу в два м‘ячі. Вже на початку зустрічі Саферовіч відкрив рахунок, в середині першого тайму Шачірі його подвоїв. Для спокою швейцарцям, які до цього протистояння, мали «мінус три» за різницею м’ячів, треба було нарощувати перевагу, але вони пропустили від Кахведжі. Під завісу матчу відновили перевагу, але забили недостатньо. Тепер їх подальша доля на Євро-2020 залежатиме від конкурентів.

На виході маємо: Італія – 9 очок, Вельс – 4, Швейцарія – 4, Туреччина – 0.