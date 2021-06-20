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    Сотні українських уболівальників застрягли на кордоні

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    Сотні українських уболівальників застрягли на кордоні
    Фото з відкритих джерел

    Фанати, які направлялися в Бухарест на гру Україна – Австрія, чотири години провели в заторі

    На пункті пропуску в Рені на Одещині пропала електроенергія. Люди близько чотирьох годин простояли в заторі. Про це повідомив активіст Роман Сініцин на своїй сторінці в Facebook.

    На щастя, світло все ж таки дали, і вболівальники, які направлялися на вирішальний матч групи С між збірними Австрії та України, на гру потраплять.

    Затор на кордоні з Румунією
    Затор на кордоні з Румунією

    Матч відбудеться 21 червня в Бухаресті. Початок о 19:00.

    В наші групі лідирують Нідерланди, в активі якої шість очок. В України та Австрії по 3 очка, але команда Андрія Шевченка йде на другому місці через більшу кількість забитих м’ячів. Якщо вона залишиться на своїй позиції, а нашу збірну влаштує і нічия, то вона в 1/8 фіналу зіграє з переможцем групи, де за перше місце борються Італія та Уельс.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Сотні українських уболівальників застрягли на кордоні