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    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)

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    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Скріншот фото: Дарина Білодід/Instagram

    Популярність української дзюдоїстки зростає щодня

    Українська борчиня з дзюдо Дарина Білодід у перервах під час підготовки до Олімпіади в Токіо встигає вести сторінку в соцмережах, викликаючи захват уболівальників. Кількість її підписників подолала позначку в 300 тисяч і стрімко зростає. Це майже вдвічі менше, ніж у тенісистки Еліни Світоліної, проте відсоток нових читачів у Дарини більше. До Ігор-2020, де обидві спортсменки поведуть боротьбу за медалі, вони можуть підійти з однаковими арміями вболівальників.

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    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)
    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)

    Теги: Еліна Світоліна Дарина Білодід
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    Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)