Білодід наздоганяє Світоліну. Олімпійські надії змагаються в соцмережах (фото)

Популярність української дзюдоїстки зростає щодня

Українська борчиня з дзюдо Дарина Білодід у перервах під час підготовки до Олімпіади в Токіо встигає вести сторінку в соцмережах, викликаючи захват уболівальників. Кількість її підписників подолала позначку в 300 тисяч і стрімко зростає. Це майже вдвічі менше, ніж у тенісистки Еліни Світоліної, проте відсоток нових читачів у Дарини більше. До Ігор-2020, де обидві спортсменки поведуть боротьбу за медалі, вони можуть підійти з однаковими арміями вболівальників.