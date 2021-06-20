Італія в 1/8 фіналу чекає на переможця пари Україна – Австрія

«Скуадра Адзурра» переграла Вельс в останньому матчі групи А і фінішувала першою

Збірна Італії перемогла з мінімальною перевагою команду Вельса в третьому турі групового турніру чемпіонату Європи і посіла перше місце в групі А. Її суперником стане друга команда групи С, де виступає збірна України. Наразі команда Андрія Шевченка йде другою, і в останній зустрічі 21 червня заради збереження позиції її влаштує і нічия.

Італійці володіли великою перевагою в зустрічі навіть потри те, що тренер Роберто Манчіні вистав на гру пів резервний склад. Нагод для взяття воріт вони створили достатньо, проте результативною виявилася лише одна атака. Результативного удару завдав півзахисник Маттео Пессіна, який ефективно використав передачу зі штрафного. На початку другого тайму валлійська команда залишилася в меншості – червону картку отримав Ітан Ампаду.

Італійці набрали 9 очок і посіли перше місце в групі А. Уельс (4) розташувався на другому місці. Швейцарія також набрала 4 очки, але посіла третє місце через гіршу різницю м'ячів. Туреччина (0) – остання.

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