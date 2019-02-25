«Для кого граєте?» Ультрас «Маріуполя» звинуватили гравців у мріях виступати за «Шахтар»



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У суботу фанатів замінив текстовик Ultras.org.ua

Фанатам азовського клубу терпець вривається

На першому матчі весняної частини чемпіонату України між «Маріуполем» та «Олімпіком» фанатський сектор господарів був порожній. Присутньою була лише розтяжка «Для кого ви граєте?»

«Сьогодні фанатський сектор залишився порожнім, - пояснили ультрас на своєму пабліку в Instagram. - Можна зрозуміти все: нестабільну гру, загальний рівень футболу, «топ-тренера новатора», відсутність характеру і боротьби в окремих матчах, поразку колгоспному «Інгульцю», після якої нам було соромно більше, ніж футболістам, що підійшли після матчу. Можна зрозуміти і те, що зараз рівень УПЛ і зарплатня не така, як у 2011-2014 роках. Ясно і те, що половина нашого складу не знає назви міста, в якому грає, а мріє лише про поліпшений контракт у «Шахтарі».

Не можна зрозуміти тільки гру, в якій немає життя, немає ідеї, немає бажання, немає вогню. Немає нічого, окрім бажання показати себе господарям з «Шахтаря». Для кого ви взагалі граєте? Ой, ми забули. В післяматчевих інтерв'ю більшість зазначає: «Для тренера», «Для тещі», «Для тестя». Відповідь знайдена, текстовик висів не дарма. Чи потрібні нам єврокубки, виходячи з наших реалій? Всіх із перемогою над найчеснішою командою Східної Європи «Олімпіком». Пенальті і тотал більше 1,5 зайшов».

Зауважимо, що понад половину складу «Маріуполя» складають гравці, орендовані з «Шахтаря». Віце-президент клубу Андрій санін теж донедавна мав посаду в донецькому клубі.