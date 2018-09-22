Скандальний хорват перепросив у тренера і може поновити виступи за збірну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту dynamomania.com

Нікола Калинич порозумівся з тренером вице-чемпіонів світу і готовий знову виступати за Хорватію

Нападаючий «Атлетіко» Нікола Калинич може повернутися у збірну Хорватії.

За даними порталу Dnevnik.hr, 30-річний форвард помирився з головним тренером національної команди Златко Далічем.

Той може викликати його на найближчий збір команди.

Нагадаємо, що на Чемпіонаті Світу-2018 Калинич відмовився виходити на заміну у першому матчі команди через болі в спині і пізніше покинув розташування збірної Хорватії. Пізніше Калинич відмовився від срібної медалі.

Українським вболівальникам гравець відомий за виступами за «Дніпро», разом з яким хорват дістався фіналу Ліги Європи.

Джерело: Tribuna.com