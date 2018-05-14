Скаут «Динамо» працюватиме у збірній Хорватії

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Огнен Вукоєвич

Огнена Вукоєвича запросили до лав національної хорватської команди

Скаута київського «Динамо» Огнена Вукоєвича покликали у збірну Хорватії.

Про це запрошення у своєму Facebook повідомив заступник головного редактора журналу «Футбол» Андрій Шахов.

«Огнен Вукоєвич запрошений до збірної Хорватії. У тренерському штабі він буде скаутом, відповідальним за аналіз суперників збірної», - зауважив він, передає dynamomania.com.

Також Шахов процитував Вукоєвича: «Для мене це велика честь і величезний досвід, який, напевно, у подальшому стане у нагоді і мені, і «Динамо». Я дуже вдячний Ігорю Суркісу за те, що відпустив мене у збірну на цей місяць».

Після закінчення турніру Огнен повернеться у розташування «Динамо» та буде з командою на зборі в Австрії.

«Від себе додам, що Вукоєвич і в «Динамо» займався не тільки пошуком новачків (Вербич, наприклад), але і переглядом суперників у Лізі Європи. Так що справа для нього знайома. Крім того, Огнен буде працювати на фіналі Ліги чемпіонів у якості експерта на хорватському телебаченні», - підсумував Шахов.

Вукоєвич був призначений на посаду менеджера у «Динамо» по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи у травні 2017 року.