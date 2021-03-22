«Сокіл» розпочав плей-офф з «сухої» перемоги

«Маріуполь» намагався чинити опір, проте кияни знайшли дірки в обороні суперників і впевнено перемогли

Перший чвертьфінальний матч плей-офф Української хокейної ліги між «Соколом» та «Маріуполем» завершився впевненою перемогою господарів – 4:0.

Вже на старті поєдинку «Сокіл» реалізував більшість – першу шайбу киян у плей-офф закинув Дмитро Німенко. Цей гол став першим для форварда в плей-офф чемпіонатів України з 2017 року.

«Маріуполь» активно йшов в атаку, і мав хороші шанси щоб зрівняти рахунок, проте під завісу другого періоду «Соколу» вдалося збільшити перевагу. На 38-й хвилині Богдан Ступак в меншості пробив Ільяса Гафіулліна, а за 30 секунд Дмитро Німенко оформив дубль. Він застав зненацька голкіпера потужним кидком з точки вкидання.

Підсумковий рахунок встановив Іван Сисак на перших хвилинах третього періоду. Захисник київської команди виявився спритнішим за всіх, зігравши на добиванні після кидка Олександра Павленко.

Чвертьфінальні серії плей-офф пройдуть до 2 перемог. Свій наступний матч команди проведуть 24 березня в Маріуполі.



