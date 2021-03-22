  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Сокіл» розпочав плей-офф з «сухої» перемоги

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кияни впевнено розпочали чвертьфінальні двобої - «Сокіл» розпочав плей-офф з «сухої» перемоги
    Кияни впевнено розпочали чвертьфінальні двобої
    фото УХЛ

    «Маріуполь» намагався чинити опір, проте кияни знайшли дірки в обороні суперників і впевнено перемогли

    Перший чвертьфінальний матч плей-офф Української хокейної ліги між «Соколом» та «Маріуполем» завершився впевненою перемогою господарів – 4:0.

    Вже на старті поєдинку «Сокіл» реалізував більшість – першу шайбу киян у плей-офф закинув Дмитро Німенко. Цей гол став першим для форварда в плей-офф чемпіонатів України з 2017 року.

    «Маріуполь» активно йшов в атаку, і мав хороші шанси щоб зрівняти рахунок, проте під завісу другого періоду «Соколу» вдалося збільшити перевагу. На 38-й хвилині Богдан Ступак в меншості пробив Ільяса Гафіулліна, а за 30 секунд Дмитро Німенко оформив дубль. Він застав зненацька голкіпера потужним кидком з точки вкидання.

    Підсумковий рахунок встановив Іван Сисак на перших хвилинах третього періоду. Захисник київської команди виявився спритнішим за всіх, зігравши на добиванні після кидка Олександра Павленко.

    Чвертьфінальні серії плей-офф пройдуть до 2 перемог. Свій наступний матч команди проведуть 24 березня в Маріуполі.

    Читайте також:


      Теги: ХК Сокіл Українська хокейна ліга
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies