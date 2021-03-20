«Сокіл» постав з попелу і йде за перемогою в чемпіонаті

В Українській хокейній лізі завершився регулярний чемпіонат

Нищівною поразкою відродженого «Сокола» від чинного чемпіона «Кременчука» з рахунком 1:8 завершився регулярний чемпіонат Української хокейної Ліги. Суперники йшли в турнірній таблиці поруч, і в цій зустрічі визначалося, хто займе друге місце й отримає біль слабкого суперника в 1/4 фіналу турніру. Може скластися враження, що рахунок відображає рівень вітчизняної гри з шайбою. Втім, воно хибне, а поразка з різницею в сім шайб лише прикра випадковість.

«Звісно, неприємно поступатися, тим більше з таким рахунком, – каже президент «Сокола», олімпійський чемпіон Олексій Житник. – Ми втратили можливість розпочати плей-офф з «Білим Барсом», який базується в Білій Церкві. Доведеться їхати в Маріуполь. Проте це буде для команди гарним уроком. Сподіваюся, що поразка з таким рахунком принесе більше користі, ніж якби ми розтрощили «Кременчук».

Дві команди не братимуть участь в іграх 1/4 фіналу. «Крижані вовки» посіли останню сходинку в турнірній таблиці і тепер вже можуть розпочинати підготовку до наступного сезону.

«Вовкам» не вистачає стабільності, – розповів колишній гравець «Калгарі Флеймс» і «Сент-Луїса», володар кубку Континентальної хокейної ліги Сергій Варламов. – В низці матчів вони розпочинали дуже сильно, але чогось їм не вистачало, аби регулярно набирати очки. Можливо, ця команда не мала займати останню сходинку. Але, з іншого боку, решта команд, які вийшли в плей-офф, дуже достойні. І, надаю, вже на першій стадії плей-офф нас очікують сюрпризи.

В 1/4 фіналу зустрічаються:

«КРЕМЕНЧУК» – БІЛИЙ БАРС»

«СОКІЛ» – «МАРІУПОЛЬ»

«КРАМАТОРСЬК» – «ДНІПРО»

«Донбас» поки що поза конкуренцією

Переможець регулярного чемпіонату ХК «Донбас» розпочне стадію плей-офф з півфіналу. Команда Ігоря Чибірєва рівно пройшла дистанцію в 42 матчі, зазнавши п’яти поразок. При тому, що через пандемію коронавірусу сезон розпочався з ігор на виліт ще минулого чемпіонату, де донеччани билися до останнього з «Кременчуком», їв вдавалися серії з 8-9 перемог поспіль. А в плей-офф він заходить з сімома матчами без поразок.

У складі «Донбасу» грає найкращий нападник чемпіонату Андрій Сигарьов. На його рахунку 62 очки (37 голів і 25 передач). Найкорисніший захисник Пилип Пангелов-Юлдашев також грає тут – 28 очок (5 закинутих шайб і 23 передачі).

Пилип Пангелов-Юлдашев

Отже, турнірна таблиця регулярного чемпіонату має такий вигляд:

Христич спрогнозував інтригу

«Не люблю робити прогнози, – розповідає чемпіон світу 1990 року, учасник матчу усіх зірок НХЛ Дмитро Христич. – В плей-офф все розпочинається з чистого аркушу. Команди добре знають одна одну, вивчають, пристосовуються, тож можна очікувати будь-яких результатів. Тим більше, що доля путівки в півфінал вирішується в серіях до двох перемог. Звичайно, команди, які фінішували вище в турнірній таблиці, є фаворитами чвертьфіналів. Але, повторюся, в іграх на вибування важливу роль грає налаштування на суперника. Сюрпризи напевно будуть. В регулярному чемпіонаті команди показали, що можуть обігравати будь-кого. «Сокіл»? Клубу вдалося відновити існування. Перше завдання виконали. Під час чемпіонату поставили інше, турнірне. Думаю, за медалі вони поборються».

Найкращим нападником «Сокола» став Антон Рубан. На його рахунку 24 закинуті шайби й 22 передачі. Це – п’ятий показник у бомбардирській гонці.

Чемпіон прагне захистити титул

В регулярному чемпіонаті «Кременчук» поступився «Донбасу» десятьма очками. Доволі багато, але в плей-офф зовсім інші правила.

«Гра йде від ножа. У плей-офф всі команди рівні, – розповідає п’ятиразовий чемпіон України Олександр Побєдоносцев. – Хочеться бачити більше гарної гри, видовищної. В першу чергу, щоб команди грали в хокей, поважали суперників. Всі команди дуже привабливо виглядали. Багато красивих шайб закинуто. Всі команди мають однакові шанси. Тож фаворитам, у тому числі чемпіонові, будуть непереливки».

Зазначимо, що кожна 5-а більшість «Кременчука» закінчувалося закинутою шайбою – з 151 спроби розіграти зайвого гравця «городяни» реалізували 26. В більшості кременчужани не тільки забивали, а й примудрилися пропустити 2 голи.

У чисельній меншості «Кременчук» нейтралізував 174 спроби опонентів відзначитися в більшості. Пропустив 18 голів при 192 спробах противника. При цьому, колектив Олександра Савицького відзначався і в меншості – під час регулярного чемпіонату він 8 разів прошивав ворота опонентів.

«Краматорськ» зібрався за три дні

Цю команду порівнюють зі збірною Данії, яка 1992 року потрапила на чемпіонат Європи через дискваліфікацію югославської команди й у підсумку виграла турнір. Так само й «Краматорськ»: команду зібрали буквально за три дні до початку чемпіонату, але в підсумку вона вже четверта в турнірній таблиці, а в плей-офф цілком здатна піднести сенсацію.

«Мотивація на матчі плей-офф у нас дуже висока, – говорить гравець «Краматорська» Едуард Гринь. – На ігри мі будемо виходити, наче на війну. Не будемо дивитися на проблеми команди, а спробуємо показати найкращий хокей. Дисципліна й порядок б’ють клас. Ми вийдемо на лід однією командою».

«Головний підсумок регулярного чемпіонату – це те, що у нас додалося три нові команди, і значно зріс рівень конкуренції, – підводить риску під розмовою Сергій Варламов. – Чемпіонат не був прохідним. Знаю, що всі команди залишаються на наступний сезон. Сподіваюся, що вдасться розширитися. Хоча б до 10 команд. Але не треба бігти попереду потяга. Давайте спочатку дограємо чемпіонат».

Високу оцінку чемпіонату дав і Олексій Житник. «Рівень Української хокейної ліги зараз досить хороший. Хлопці, які пограли в білоруському чемпіонаті, європейському, російському не очікували такої напруги в матчах, – каже Олексій. – «Сокіл» намагалися зробити боєздатним. Хотіли бути на виду. Адже команди років 6-7 не було взагалі. Думаю, у нас вийшов правильний сплав молодості і якогось досвіду. Хлопці згуртувалися. Гадаю, ми дамо бій і спробуємо поборотися за перемогу в чемпіонаті».

Календар плей-офф УПЛ

Вирішальна стадія чемпіонату візьме старт 22-го і 23-го березня в Кременчуці, Києві та Краматорську.

22-го березня о 18:00 чвертьфінал плей-оф відкриють «Кременчук» та «Білий Барс», а о 19:30 свій поєдинок зіграють «Сокіл» і «Маріуполь».

23 березня о 18:00 перший поєдинок чвертьфінального протистояння проведуть «Краматорськ» та «Дніпро».

Чвертьфінали плей-оф чемпіонату УХЛ пройдуть до двох перемог однієї з команд. Після стартових матчів чвертьфінальні серії переїдуть до Білої Церкви, Маріуполя і Херсона (24 і 25 березня відповідно). Також, у разі необхідності, команди проведуть треті, вирішальні, матчі чвертьфіналів – вони відбудуться в Кременчуці, Києві та Краматорську 26 і 27 березня.

«Донбас» свої матчі 1/2 зіграє 30 березня, 1, 4 і 6 квітня. У разі необхідності 8, 10 і 12 квітня відбудуться вирішальні поєдинки. Для другої півфінальної пари серія розпочнеться 31 березня, після чого команди зустрінуться 2, 5 і 7 квітня, в разі потреби – також 9, 11 і 13 квітня.

Перший, другий, п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на майданчику команди з найвищим номером посіву. Матчі фіналу плей-оф відбудуться 17, 19, 22 і 24 квітня, а в разі потреби, команди проведуть матчі 27, 29 квітня і 1 травня для визначення чемпіона.

Півфінальні та фінальна серії плей-оф будуть зіграні до 4 перемог однієї з команд.