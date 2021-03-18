Визначилися всі пари плей-офф чемпіонату України з хокею

Серії до двух перемог розпочнуться 22 березня

Нищівною поразкою «Сокола» від «Кременчука» з рахунком 1:8 завершився регулярний чемпіонат України з хокею. Після цієї гри турнірна таблиця набула остаточного варіанту, і, отже, всі суперники дізналися, з ким гратимуть у плей-офф.

Пряма путівка до півфіналу дісталася переможцю регулярного чемпіонату ХК «Донбас». Остання команда, «Крижані вовки», сезон уже завершила.

Решта учасників 1/2 фіналу визначаться у чвертьфінальних іграх. У них серія триватиме до двох перемог.

Отже, в 1/4 фіналу зіграють:

«Кременчук» – «Білий Барс»

«Сокіл» – «Маріуполь»

«Краматорськ» – «Дніпро»

Першими почнуть «Кременчук» та «Білий Барс». (22 березня – Кременчук, 24 березня – Біла Церква). У разі необхідності, третій матч відбудеться в Кременчуці 26 березня.

«Сокіл» – «Маріуполь». (22 березня – Київ, 24 березня – Маріуполь, 26 березня – Київ).

«Краматорськ» – «Дніпро». (23 березня – Краматорськ, 25 березня – Херсон, 27 березня – Краматорськ).

Півфінальні серії плей-офф до чотирьох перемог стартують 30-31 березня, фінальна – 17 квітня.