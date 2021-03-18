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    Визначилися всі пари плей-офф чемпіонату України з хокею

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    &laquo;Сокіл&raquo; зазнав нищівної поразки від &laquo;Кременчука&raquo; - Визначилися всі пари плей-офф чемпіонату України з хокею
    «Сокіл» зазнав нищівної поразки від «Кременчука»
    фото УХЛ

    Серії до двух перемог розпочнуться 22 березня

    Нищівною поразкою «Сокола» від «Кременчука» з рахунком 1:8 завершився регулярний чемпіонат України з хокею. Після цієї гри турнірна таблиця набула остаточного варіанту, і, отже, всі суперники дізналися, з ким гратимуть у плей-офф.

    Пряма путівка до півфіналу дісталася переможцю регулярного чемпіонату ХК «Донбас». Остання команда, «Крижані вовки», сезон уже завершила.

    Решта учасників 1/2 фіналу визначаться у чвертьфінальних іграх. У них серія триватиме до двох перемог.

    Отже, в 1/4 фіналу зіграють:

    «Кременчук» – «Білий Барс»

    «Сокіл» – «Маріуполь»

    «Краматорськ» – «Дніпро»

    Першими почнуть «Кременчук» та «Білий Барс». (22 березня – Кременчук, 24 березня – Біла Церква). У разі необхідності, третій матч відбудеться в Кременчуці 26 березня.

    «Сокіл» – «Маріуполь». (22 березня – Київ, 24 березня – Маріуполь, 26 березня – Київ).

    «Краматорськ» – «Дніпро». (23 березня – Краматорськ, 25 березня – Херсон, 27 березня – Краматорськ).

    Півфінальні серії плей-офф до чотирьох перемог стартують 30-31 березня, фінальна – 17 квітня.

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    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК Донбас
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