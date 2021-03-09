У київському хокейному дербі сталася масована бійка

«Сокіл» та «Крижані вовки» зчепилися за нічийного рахунку

В Українській хокейній лізі командам залишилося провести по декілька матчів. Київське дербі між «Соколом» та «Крижаними вовками» мало дати відповіді на два запитання. Господарі плекають надію вийти до плей-офф з другого місця, а гості хапалися за соломинку, аби до цього чвертьфіналу потрапити. Дива не вийшло, хоча «Вовки» билися до останнього. Як в прямому, так і переносному значенні. За рахунку 1:1 у матчі спалахнула бійка. У сутичці перемогли «вовки», а ось перемога дісталася «Соколу» – 4:2.

За кілька турів до завершення регулярного чемпіонату «Сокіл» відстає від «Кременчука» на два очки й претендує на друге місце. «Крижані вовки» замикають турнірну таблицю й до плей-офф точно не потраплять.