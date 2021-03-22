«Кременчук» впевнено взяв гору над «Білим Барсом» у плей-оф УХЛ

У чвертьфіналах боротьба йде до двох перемог

У Кременчуці відбувся перший чвертьфінальний матч плей-офф Української хокейної ліги. Друга команда ліги зустрічалася з сьомою й упевнено перемогла. Причому в матчі у ворота влетіли аж 15 шайб!

Розгром гостей розпочався вже на на 39 секунді матчу. Рахунок на табло змінив Коробов. Білоцерківці швидко відповіли на пропущену шайбу точним кидком Благого, який реалізував більшість. Однак ще до кінця першого періоду підопічні Савицького змогли вийти вперед – відзначився Орлов.

Другий період хокеїсти «Білого Барса» провалили. Підопічні Буценко пропустили п'ять шайб за перші вісім хвилин. Відповіли білоцерківці тільки двома влучними кидками. Буценко кілька разів міняв голкіпера, але це не допомогло.

У заключній 20-хвилинці підопічні Савицького закинули ще дві шайби, а ось гості відзначилися лише один раз. Це Бабинець реалізував більшість – 11:4.

Дублі в матчі оформили Созонов і Дубінін, а Орлов на свій рахунок записав хет-трик.