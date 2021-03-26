«Сокіл» став третім півфіналістом Української хокейної ліги

Київський клуб виграв у «Маріуполя» серію до двох перемог

Відроджений київський «Сокіл» успішно подолав стадію 1/4 фіналу плей-оф Української хокейної ліги. Перемігши в першому матчі (4:0), столична команда поступилася в гостях (0:3) і вирішальна гра була призначена на льоду АТЕКу.

Підопічні Олега Шафаренко ударно почали перший період. Кияни протягом двох хвилин двічі вразили ворота Ільяса Гафіулліна. Рахунок вже на 46 секунді відкрив Ілля Смирнов, а трохи згодом його подвоїв капітан Фелікс Морозов.

Друга 20-хвилинка також залишилася за киянами. «Сокіл» продовжив контролювати гру, не даючи супернику створити біля своїх воріт практично жодного небезпечного моменту. А ось кияни відзначилися ще двома влучними кидками – Віталій Андрейків і Дмитро Німенко запалили на табло 4:0.

Як не намагався «Маріуполь» закинути бодай шайбу в третьому періоді, всі їхні зусилля виявилися марними.

У півфіналі «Сокіл» зустрінеться з «Кременчуомк». Перші два матчі 1/2 фіналу плей-офф УХЛ пройдуть у Кременчуці 31 березня і 2 квітня. На цій стадії серії відбудуться до чотирьох перемог.

В іншому півфіналі зіграють чемпіон регулярного чемпіонату «Донбас» та переможець пари «Краматорськ» – «Дніпро».