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    «Кременчук» став другим півфіналістом УХЛ, «Сокіл» програв

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    Чемпіон першим подолав стадію 1/4 фіналу - «Кременчук» став другим півфіналістом УХЛ, «Сокіл» програв
    Чемпіон першим подолав стадію 1/4 фіналу
    Фото УХЛ

    Слідом за «Донбасом» в наступне коло плей-оф вийшов чинний чемпіон

    Чинний чемпіон України «Кременчук» став другим півфіналістом хокейної ліги. Команда Олександра Савицького розтрощила «Білий Барс» на своєму майданчику – 11:4, а в гостях дотиснула суперників з Білої Церкви. Дві шайби закинув Коробов, по разу відзначилися Савченко та Орлов. У господарів гол на рахунку Удовиченко – 1:4.

    В 1/2 фіналу «Кременчук» зіграє з переможцем пари «Сокіл» – «Маріуполь». У матчі відповіді азовський клуб зумів взяти реванш за поразку в Києві – 3:0. Закидали шайби Зуєв, Кудрін та Корчоха. Переможець визначиться в третій зустрічі.

    Раніше до півфіналу потрапив «Донбас», який виграв регулярний чемпіонат і був звільнений від ігор чвертьфіналу. Його суперник визначиться в парі «Краматорськ» - «Дніпро». Рахунок в серії там – 1:0.

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      Теги: ХК Сокіл Українська хокейна ліга ХК «Кременчук»
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