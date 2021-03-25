«Кременчук» став другим півфіналістом УХЛ, «Сокіл» програв

Слідом за «Донбасом» в наступне коло плей-оф вийшов чинний чемпіон

Чинний чемпіон України «Кременчук» став другим півфіналістом хокейної ліги. Команда Олександра Савицького розтрощила «Білий Барс» на своєму майданчику – 11:4, а в гостях дотиснула суперників з Білої Церкви. Дві шайби закинув Коробов, по разу відзначилися Савченко та Орлов. У господарів гол на рахунку Удовиченко – 1:4.

В 1/2 фіналу «Кременчук» зіграє з переможцем пари «Сокіл» – «Маріуполь». У матчі відповіді азовський клуб зумів взяти реванш за поразку в Києві – 3:0. Закидали шайби Зуєв, Кудрін та Корчоха. Переможець визначиться в третій зустрічі.

Раніше до півфіналу потрапив «Донбас», який виграв регулярний чемпіонат і був звільнений від ігор чвертьфіналу. Його суперник визначиться в парі «Краматорськ» - «Дніпро». Рахунок в серії там – 1:0.



