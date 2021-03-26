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    Українська чемпіонка Марина Бех показала ідеальну фігуру в незвичному ракурсі

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    Марина Бех-Романчук має десятки тисяч підписників у соцмережах - Українська чемпіонка Марина Бех показала ідеальну фігуру в незвичному ракурсі
    Марина Бех-Романчук має десятки тисяч підписників у соцмережах
    Фото з відкритих мереж

    Найсильніша трибунка в довжину на континенті готується до Олімпіади в Туреччині

    Чемпіонка Європи у закритих приміщеннях Марина Бех-Романчук підготовку до важливих стартів проводить у Туреччині. У Белеку життєрадісна спортсменка знаходить час не лише для тренувань. У вільний час знімає себе в різних ракурсах і викладає відео у соцмережах.

    У неї можна повчитися, як ефективно качати прес. Але для цього, щоправда, треба вміти триматися на турніку.

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    Публикация от Atl-Eticamente Foto (@atleticamentefoto)

    Дружина пловця Михайла Романчука також показала, як тренувати вестибулярний апарат. Вийшло вельми цікаво. Бажаючи можуть повторити.

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    Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

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    Теги: Марина Бех-Романчук
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