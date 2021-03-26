Українська чемпіонка Марина Бех показала ідеальну фігуру в незвичному ракурсі
Найсильніша трибунка в довжину на континенті готується до Олімпіади в Туреччині
Чемпіонка Європи у закритих приміщеннях Марина Бех-Романчук підготовку до важливих стартів проводить у Туреччині. У Белеку життєрадісна спортсменка знаходить час не лише для тренувань. У вільний час знімає себе в різних ракурсах і викладає відео у соцмережах.
У неї можна повчитися, як ефективно качати прес. Але для цього, щоправда, треба вміти триматися на турніку.
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Дружина пловця Михайла Романчука також показала, як тренувати вестибулярний апарат. Вийшло вельми цікаво. Бажаючи можуть повторити.
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