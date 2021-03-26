  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Олімпійський вогонь згаснув вдруге під час факельної естафети

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олімпійський вогонь щодня гасне в Японіїї - Олімпійський вогонь згаснув вдруге під час факельної естафети
    Олімпійський вогонь щодня гасне в Японіїї
    Фото з відкритих джерел

    У Японії, де відбудуться Ігри, щодня трапляються непередбачувані ситуації

    Олімпійський вогонь у другий день естафети знову згаснув. Про це повідомляє телеканал NНК. Кумедно, але учасник естафети, який з ним біг, майже всю дорогу не помічав, що його факел не горить. Тільки перед фінішною прямою цей недолік був виявлений.

    Пробіг учасника зупинили, факел спробували знову запалити, проте в справу став втручатися шквалистий вітер. Все ж таки вогонь вдалося запалити, і естафета продовжилася.

    Шлях олімпійського вогню запланований по всім 859 муніципалітетам країни та забере 121 день. У перший день, відразу після старту, який відбувся в Фукусімі, факел олімпійського вогню згаснув. Тоді його відразу ж запалили і продовжили шлях.

    XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня в Токіо.

    Головний спортивний турнір мав пройти минулого літа, але був перенесений через всесвітньої пандемії коронавирусу.

    Читайте також:


      Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада)
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies