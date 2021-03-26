Олімпійський вогонь згаснув вдруге під час факельної естафети

У Японії, де відбудуться Ігри, щодня трапляються непередбачувані ситуації

Олімпійський вогонь у другий день естафети знову згаснув. Про це повідомляє телеканал NНК. Кумедно, але учасник естафети, який з ним біг, майже всю дорогу не помічав, що його факел не горить. Тільки перед фінішною прямою цей недолік був виявлений.

Пробіг учасника зупинили, факел спробували знову запалити, проте в справу став втручатися шквалистий вітер. Все ж таки вогонь вдалося запалити, і естафета продовжилася.

Шлях олімпійського вогню запланований по всім 859 муніципалітетам країни та забере 121 день. У перший день, відразу після старту, який відбувся в Фукусімі, факел олімпійського вогню згаснув. Тоді його відразу ж запалили і продовжили шлях.

XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня в Токіо.

Головний спортивний турнір мав пройти минулого літа, але був перенесений через всесвітньої пандемії коронавирусу.



