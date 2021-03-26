В Українській хокейній лізі заграли найдовший матч в історії
Для виявлення переможця «Дніпро» й «Краматорськ» провели на майданчику 112 хвилин
Хокейним рекордом країни завершився другий чвертьфінальний матч між херсонським «Дніпром» та «Краматорськом». Для виявлення переможця їм знадобилося більше 112 хвилин. Вирішальну шайбу у третьому овертаймі, які в плей-офф тривають 20 хвилин, закинув Рузаль Галеєв. Влучним став його кидок від синьої лінії, коли «Дніпро» мав чисельну перевагу.
На той момент рахунок був 1:1. Суперники обмінялися шайбами Євгена Гаснікова та Айнараса Подзіньша.
«Дніпро» зрівняв рахунок в серії – 1:1. Вирішальний матч між «Краматорськом» та «Дніпром» відбудеться 27 березня. Початок о 14:00. Переможець серії в 1/2 фіналу зустрінеться з «Донбасом», який виграв регулярний чемпіонат.
Усього за 5 сезонів УХЛ відбулося 6 матчів, в яких команди зіграли більше 65 хвилин чистого ігрового часу:
09.03.2018 «Білий Барс» – «Кременчук» (1:2 ОТ), 65:20
13.03.2019 «Кременчук» – «Дніпро» (3:2 ОТ), 66:03
28.09.2020 «Дніпро» – «Донбас» (2:3 ОТ), 68:56
28.03.2017 «Кременчук» – «Донбас» (4:3 ОТ), 72:18
29.09.2020 «Дніпро» – «Донбас» (3:2 ОТ), 93:43
25.03.2021 «Дніпро» – «Краматорськ» (2:1 ОТ), 112:09
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