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    В Українській хокейній лізі заграли найдовший матч в історії

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    &laquo;Дніпру&raquo; та &laquo;Краматорську&raquo; для виявлення переможця доведеться провести третій матч - В Українській хокейній лізі заграли найдовший матч в історії
    «Дніпру» та «Краматорську» для виявлення переможця доведеться провести третій матч
    Фото УХЛ

    Для виявлення переможця «Дніпро» й «Краматорськ» провели на майданчику 112 хвилин

    Хокейним рекордом країни завершився другий чвертьфінальний матч між херсонським «Дніпром» та «Краматорськом». Для виявлення переможця їм знадобилося більше 112 хвилин. Вирішальну шайбу у третьому овертаймі, які в плей-офф тривають 20 хвилин, закинув Рузаль Галеєв. Влучним став його кидок від синьої лінії, коли «Дніпро» мав чисельну перевагу.

    На той момент рахунок був 1:1. Суперники обмінялися шайбами Євгена Гаснікова та Айнараса Подзіньша.

    «Дніпро» зрівняв рахунок в серії – 1:1. Вирішальний матч між «Краматорськом» та «Дніпром» відбудеться 27 березня. Початок о 14:00. Переможець серії в 1/2 фіналу зустрінеться з «Донбасом», який виграв регулярний чемпіонат.

    Усього за 5 сезонів УХЛ відбулося 6 матчів, в яких команди зіграли більше 65 хвилин чистого ігрового часу:

    09.03.2018 «Білий Барс» – «Кременчук» (1:2 ОТ), 65:20

    13.03.2019 «Кременчук» – «Дніпро» (3:2 ОТ), 66:03

    28.09.2020 «Дніпро» – «Донбас» (2:3 ОТ), 68:56

    28.03.2017 «Кременчук» – «Донбас» (4:3 ОТ), 72:18

    29.09.2020 «Дніпро» – «Донбас» (3:2 ОТ), 93:43

    25.03.2021 «Дніпро» – «Краматорськ» (2:1 ОТ), 112:09

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    Теги: Українська хокейна ліга ХК «Дніпро» (Херсон) ХК «Краматорськ»
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