В Українській хокейній лізі заграли найдовший матч в історії

«Дніпру» та «Краматорську» для виявлення переможця доведеться провести третій матч

Для виявлення переможця «Дніпро» й «Краматорськ» провели на майданчику 112 хвилин

Хокейним рекордом країни завершився другий чвертьфінальний матч між херсонським «Дніпром» та «Краматорськом». Для виявлення переможця їм знадобилося більше 112 хвилин. Вирішальну шайбу у третьому овертаймі, які в плей-офф тривають 20 хвилин, закинув Рузаль Галеєв. Влучним став його кидок від синьої лінії, коли «Дніпро» мав чисельну перевагу.

На той момент рахунок був 1:1. Суперники обмінялися шайбами Євгена Гаснікова та Айнараса Подзіньша.

«Дніпро» зрівняв рахунок в серії – 1:1. Вирішальний матч між «Краматорськом» та «Дніпром» відбудеться 27 березня. Початок о 14:00. Переможець серії в 1/2 фіналу зустрінеться з «Донбасом», який виграв регулярний чемпіонат.

Усього за 5 сезонів УХЛ відбулося 6 матчів, в яких команди зіграли більше 65 хвилин чистого ігрового часу:

09.03.2018 «Білий Барс» – «Кременчук» (1:2 ОТ), 65:20

13.03.2019 «Кременчук» – «Дніпро» (3:2 ОТ), 66:03

28.09.2020 «Дніпро» – «Донбас» (2:3 ОТ), 68:56

28.03.2017 «Кременчук» – «Донбас» (4:3 ОТ), 72:18

29.09.2020 «Дніпро» – «Донбас» (3:2 ОТ), 93:43

25.03.2021 «Дніпро» – «Краматорськ» (2:1 ОТ), 112:09