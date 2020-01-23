Сьомий етап Кубка світу з біатлону відкрився перемогою норвежця. Найкращий з українців – 18-й



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Йоганнес Бьо знову на лижні і знову сконцентрований Instagram Йоганнеса Бьо

Йоганнес Бьо тріумфально повернувся після паузи, пов’язаної з народженням сина

У Поклюці (Словенія) стартував шостий етап Кубка світу з біатлону.

Індивідуальну гонку на 20 кілометрів, повернувшись після паузи, пов’язаної з народженням дитини, виграв норвежець Йоганнес Бьо. Скандинав ідеально відстрілявся на усіх чотирьох вогневих рубежах і випередив на фініші на дев’ять секунд Мартена Фуркада, перервавши тим самим переможну серію француза, яка складалася з чотирьох гонок.

Третім став чемпіон світу серед юніорів Фаб’єн Клод із Франції, котрий так само стріляв чисто.

Найкращим серед українців, припустившись двох промахів, став Артем Прима, який посів 18-те місце з відставанням від переможця в три хвилини. Дмитро Підручний з тими ж двома промахами показав на хвилину гірший від Артема хід і фінішував 29-м. Сергій Семенов – 39-й, Антон Дудченко – 58-й.

Завтра, 24 січня, в Поклюці індивідуальну гонку побіжать жінки.

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