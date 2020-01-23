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    Сьомий етап Кубка світу з біатлону відкрився перемогою норвежця. Найкращий з українців – 18-й

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    Йоганнес Бьо знову на лижні і знову сконцентрований - Сьомий етап Кубка світу з біатлону відкрився перемогою норвежця. Найкращий з українців – 18-й
    Йоганнес Бьо знову на лижні і знову сконцентрований
    Instagram Йоганнеса Бьо

    Йоганнес Бьо тріумфально повернувся після паузи, пов’язаної з народженням сина

    У Поклюці (Словенія) стартував шостий етап Кубка світу з біатлону.

    Індивідуальну гонку на 20 кілометрів, повернувшись після паузи, пов’язаної з народженням дитини, виграв норвежець Йоганнес Бьо. Скандинав ідеально відстрілявся на усіх чотирьох вогневих рубежах і випередив на фініші на дев’ять секунд Мартена Фуркада, перервавши тим самим переможну серію француза, яка складалася з чотирьох гонок.

    Третім став чемпіон світу серед юніорів Фаб’єн Клод із Франції, котрий так само стріляв чисто.

    Найкращим серед українців, припустившись двох промахів, став Артем Прима, який посів 18-те місце з відставанням від переможця в три хвилини. Дмитро Підручний з тими ж двома промахами показав на хвилину гірший від Артема хід і фінішував 29-м. Сергій Семенов – 39-й, Антон Дудченко – 58-й.

    Завтра, 24 січня, в Поклюці індивідуальну гонку побіжать жінки.

     Читайте також: Україна виграла четверту медаль юнацької Олімпіади
    біатлон Кубок світу Сергій Семенов Артем Прима Дмитро Підручний Антон Дудченко Йоганнес Бьо Фаб'єн Клод
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