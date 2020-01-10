«Намагатимемося вийти на пік до чемпіонату світу» - тренер жіночої збірної України з біатлону про виступ на Кубку світу



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Свій "внесок" у такі результати дівчат зробила і погода, переконаний тренер Фото - Biathlon News

Володимир Махлаєв розповів як почувається Блашко, і чому сумнівалися у Меркушиній

Тренер жіночої збірної України з біатлону Володимир Махлаєв в інтерв’ю UA:БІАТЛОН оцінив виступ підопічних у спринті на четвертому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина). Нагадаємо найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з одним промахом стала 16-ю. 25-те місце посіла Валентина Семеренко. Олена Підгрушна - 35-та. Анастасія Меркушина і Віта Семеренко стали відповідно 45-ю і 51-ю.

- Завжди хочеться, аби спортсмени показували найкращі результати. А в новому році, з новим настроєм і мріями й поготів. Не можу сказати, що сьогоднішня гонка була провальною. Дівчата показали результати з огляду на свої можливості. Якщо брати до уваги залік Кубка націй, то сьогодні ми набрали гідну кількість балів. Погода була дуже складною, але дівчата – молодці, добре працювали. Розбиратимемося, що сталося у Віти Семеренко на останньому вогневому рубежі. Напевно, щось із гвинтівкою, можливо, не відкривався затвор. Були певні сумніви щодо Анастасії Меркушиної, яка провела два етапи на Кубку IBU. Проте вона боролася і швидко стріляла, навіть попри старт в пізній групі. Один промах на стійці – гідний результат для неї, - розповів Володимир Махлаєв , - Планували, що Підгрушна пропустить спринт. У неї сьогодні день народження і під час пристрілки Олена говорила, що не може зібратися. Попри це вона гідно боролася, і ніяких нарікань з приводу її результату немає. Планували, що її місце займе Дар'я Блашко, але останні три-чотири дні вона пропустила через застуду. Нічого страшного немає, але Дар'я – молода спортсменка, тому вирішили її поберегти. Вже сьогодні провели з Блашко невелике тренування – ходили в тунель, де постріляли й пробіглися в комфортних умовах. Думаю, до наступного етапу з нею все буде гаразд. Ми на правильному шляху.

Ми намагатимемося вийти на пік до чемпіонату світу – основного старту сезону. Можна декілька разів у кар'єрі виграти Кубок світу, і це залишиться без сліду. Звичайно, не беремо до уваги досягнення Бьорндалена, Фуркада і Макаряйнен, які стали багаторазовими переможцями. Проте чемпіон світу або призер Олімпійських ігор – це зовсім інше. Тому весь наш мозковий потенціал, а у спортсменів і фізичний, націлений на це. Сподіваємося, що з Божою допомогою нам усе вдасться! –резюмував наставник жіночої збірної.