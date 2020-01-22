Україна виграла четверту медаль юнацької Олімпіади



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Орест Коваленко був першим українським представником біґ-ейру на юнацьких Олімпіадах НОК України

Підбив підсумок медальному доробкові фристайліст Орест Коваленко

Український фристайліст Орест Коваленко приніс четверту медаль збірній України на ІІІ Зимових юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні (Швейцарія).

Підопічний Станіслава Кравчука та Юрія Досова став бронзовим призером у дисципліні «біґ-ейр». У фіналі змагань представник Рівненщини набрав 179.50 балів.

Цікаво, що Україна вперше мала свого представника у слоупстайлі на змаганнях такого рівня.

Таким чином, українці мають чотири нагороди в Лозанні-2020. Разом із бронзою Ореста у нашої команди золото та срібло в змаганнях змішаних команд з хокею три на три серед юнаків, та бронзу в змаганнях інтернаціональних команд з фігурного катання.