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    У густому тумані. Українки засмутили в першій гонці Кубка світу з біатлону в 2020-му

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    Марте Ольсбю-Ройзеланд виграла першу гонку в 2020 році - У густому тумані. Українки засмутили в першій гонці Кубка світу з біатлону в 2020-му
    Марте Ольсбю-Ройзеланд виграла першу гонку в 2020 році
    Instagram Марте Ольсбю-Ройзеланд

    Найліпшою з наших співвітчизниць у спринті була Юлія Джима

    Сьогодні, 9 січня, в німецькому Обергофі відновився Кубок світу з біатлону.

    Четвертий етап Кубка відкрила жіноча спринтерська гонка. Відбувалася вона у складних погодних умовах, за густого туману. Не дивно, що ідеальну влучність продемонстрували вкрай мало біатлоністок. Зокрема – норвежка Марте Ольсбю-Ройзеланд. Вона й перемогла. Німкеня Деніз Геррманн і француженка Жюлія Сімон, допустивши по одному неточному пострілу, стали другою й третьою відповідно.

    Найкращою з українок сьогодні стала Юлія Джима. З одним промахом вона відстала від переможниці на хвилину і 52 секунди і стала 16-ю. 25-те місце з двома неточними пострілами стала Валентина Семеренко. Олена Підгрушна з тими ж двома «махами» - 35-та. Анастасія Меркушина і Віта Семеренко допустили по одному промаху і стали відповідно 45-ю і 51-ю.

    Завтра, 10 січня, о 15:30 за київським часом спринтерську гонку побіжать чоловіки. Лідер української команди Дмитро Підручний ці перегони пропустить.  

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    біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Анастасія Меркушина Марте Ольсбю-Ройзеланд Деніз Геррманн Жюлія Сімон
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