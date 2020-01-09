Названо прапороносців України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх



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Степан, і Юліанна зізналися, що для них - це велика несподіванка

Почесну місію довірено найбільш титулованим спортсменам

Сьогодні о 20:30 за київським часом в Швейцарії відбудеться відкриття ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, які триватимуть до 22 січня.

Для юних учасників найпрестижнішого молодіжного форуму Планети церемонії відкриття відбудуться у двох містах – Лозанні та Санкт-Моріці, де й розташовані Олімпійські селища ЮОІ-2020.

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Почесну місію нести український прапор на церемоніях відкриття зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020 отримали найбільш титуловані члени нашої команди: бронзовий призер ХІV зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю з біатлону Степан Кінаш та срібна призерка етапу Кубка світу серед дівчат із санного спорту Юліанна Туницька відповідно, про це повідоляє Національний олімпійський комітет України.

І Степан, і Юліанна зізналися, що для них - це велика несподіванка, але, разом з тим, й велика честь представляти рідну країну на відкритті престижного спортивного форуму.