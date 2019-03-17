Авантюра провалилася: Спенс розгромив Майкі Ґарсію і відправив того назад до Ломаченка
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Розсилка
Майкі не виграв у потужнішого опонента жодного раунду
Сьогодні, 17 березня, на рингу AT&T Stadium в Арлінгтоні (штат Техас, США) американець Еррол Спенс (25-0, 21 КО) показав, хто є справжнім господарем у півсередній вазі (до 66,7 кг). Авантюра іншого представника США Майкі Ґарсії (39-1, 30 КО), який перестрибнув заради цього поєдинку через дві категорії, виявилася невиправданою.
Спенс впродовж усіх 12-ти раундів домінував на рингу і виграв розгромно за записками всіх трьох суддів - 120:108, 120:108, 120:108.Перша поразка у кар'єрі Ґарсії.
Майкі завдяки своїй маневренності і вмінню блокувати удари не дав швидшому і потужнішому суперникові влучити у себе по-справжньому, але сам впродовж цього шляху залишився практично безударним. Спенс розгромив амбіційного легковаговика, який зазіхнув на півсередню вагу, вчисту.
“75 [punches] to 345, that tells the whole story.” - Joe Goossen— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) 17 березня 2019 р.
Rewatch #SpenceGarcia FULL FIGHT: https://t.co/LDTYqPoi3f pic.twitter.com/HllTg9rLXW
Таким чином, Еррол захистив звання чемпіона за версією IBF, додав до своєї колекції вакантний титул діамантового чемпіона WBC і тепер розраховує на зустріч з іще одним топ-представником п'ятірки рейтингу незалежно від вагової категорії Терренсом Кроуфордом зі США.
А Майкі Ґарсії, котрий залишається чемпіоном за версією WBC у легкій вазі, вочевидь є смисл повернутися до варіанту зустрічі з власником двох поясів у цій категорії, лідером рейтингу незалежно від ваги, українцем Василем Ломаченком.