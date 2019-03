Авантюра провалилася: Спенс розгромив Майкі Ґарсію і відправив того назад до Ломаченка

Майкі не виграв у потужнішого опонента жодного раунду

Сьогодні, 17 березня, на рингу AT&T Stadium в Арлінгтоні (штат Техас, США) американець Еррол Спенс (25-0, 21 КО) показав, хто є справжнім господарем у півсередній вазі (до 66,7 кг). Авантюра іншого представника США Майкі Ґарсії (39-1, 30 КО), який перестрибнув заради цього поєдинку через дві категорії, виявилася невиправданою.

Спенс впродовж усіх 12-ти раундів домінував на рингу і виграв розгромно за записками всіх трьох суддів - 120:108, 120:108, 120:108.Перша поразка у кар'єрі Ґарсії.

Майкі завдяки своїй маневренності і вмінню блокувати удари не дав швидшому і потужнішому суперникові влучити у себе по-справжньому, але сам впродовж цього шляху залишився практично безударним. Спенс розгромив амбіційного легковаговика, який зазіхнув на півсередню вагу, вчисту.

“75 [punches] to 345, that tells the whole story.” - Joe Goossen



