Авантюра провалилася: Спенс розгромив Майкі Ґарсію і відправив того назад до Ломаченка



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Після розгромної поразки Ерролові Спенсу Майкі Ґарсія має всі підстави повернутися до варіанту з Василем Ломаченком theguardian.com

Майкі не виграв у потужнішого опонента жодного раунду

Сьогодні, 17 березня, на рингу AT&T Stadium в Арлінгтоні (штат Техас, США) американець Еррол Спенс (25-0, 21 КО) показав, хто є справжнім господарем у півсередній вазі (до 66,7 кг). Авантюра іншого представника США Майкі Ґарсії (39-1, 30 КО), який перестрибнув заради цього поєдинку через дві категорії, виявилася невиправданою.

Спенс впродовж усіх 12-ти раундів домінував на рингу і виграв розгромно за записками всіх трьох суддів - 120:108, 120:108, 120:108.Перша поразка у кар'єрі Ґарсії.

Майкі завдяки своїй маневренності і вмінню блокувати удари не дав швидшому і потужнішому суперникові влучити у себе по-справжньому, але сам впродовж цього шляху залишився практично безударним. Спенс розгромив амбіційного легковаговика, який зазіхнув на півсередню вагу, вчисту.

Таким чином, Еррол захистив звання чемпіона за версією IBF, додав до своєї колекції вакантний титул діамантового чемпіона WBC і тепер розраховує на зустріч з іще одним топ-представником п'ятірки рейтингу незалежно від вагової категорії Терренсом Кроуфордом зі США.

А Майкі Ґарсії, котрий залишається чемпіоном за версією WBC у легкій вазі, вочевидь є смисл повернутися до варіанту зустрічі з власником двох поясів у цій категорії, лідером рейтингу незалежно від ваги, українцем Василем Ломаченком.