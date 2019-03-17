Спенс після перемоги над Гарсією кинув виклик Пак'яо



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Легендарний філіппінець одразу дав згоду на бій

Кілька годин тому на стадіоні «AT&T» в Арлінгтоні, штат Техас завершився довгоочікуваний поєдинок чемпіона світу за версією IBF в напівсередній вазі Ерола Спенса-молодшого і володаря титулу WBC в легкій категорії Майкі Гарсії. Дива не сталося і Спенс-молодший здобув впевнену перемогу.

В інтерв'ю після закінчення бою Еррол не став розсипатися в компліментах своєму суперникові, а кинув виклик легендарному філіппінцю Менні Пак’яо, який в цей момент знаходився на рингу. 40-річний «Пакмен» відповів згодою, тому, цілком можливо, що незабаром фанати стануть свідками зіткнення поколінь.

«Він справжня легенда нашого спорту, для мене велика честь зустрітися з ним на рингу. Це величезна мотивація битися в рідному місті перед своєю публікою. Я відчував себе чудово і хотів показати відмінний виступ для фанатів. Перед поєдинком Гарсія стверджував, що він розумніший за мене, а я не вмію боксувати, але сьогодні я довів йому зворотне. Він хотів битися зі мною, я дав Майкі таку можливість. Ми обидва показали хороший бій і порадували публіку», - заявив Спенс-молодший.

Нагадаємо, що на даний момент Менні Пак'яо і Еррол Спенс-молодший співпрацюють з промоутером Елом Хеймон, тому організація їхнього очного протистояння не стане великою проблемою.