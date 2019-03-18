Стрімінгова платформа запропонувала Володимирові Кличку 2 мільярди за три бої



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Володимир Кличко ще вагається Фото з соцмереж

Минулого тижня українець відновив тренування

Стрімінгова платформа DAZN сформувала для Володимира Кличка нову, ще привабливішу в фінасовому плані пропозицію стосовно повернення в ринг.

DAZN як і раніше пропонує українському боксерові контракт на три бої, за умовами якого ґарантований гонорар українця складе 80 мільйонів доларів (понад 2 мільярди гривень). Нагадаємо, в попередній пропозиції ґарантований гонорар Володимира становив 40 мільйонів доларів.

В усьому іншому запропонований контракт залишається без змін. Перший бій - проти боксера, який входить у топ-10 світових рейтингів, у Німеччині. Далі два бої на стадіоні «Вемблі» проти Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

Перший поєдинок з трьох також може відбутися на «Вемблі», якщо суперником українця буде британець. Мабуть, мова йде про Ділліана Вайта.

Згідно з умовами контракту, додатково Володимир матиме відсоток з продажу телеправ і квитків.

При цьому, DAZN просить Володимира визначитися до кінця березня, так як в іншому випадку буде проблематично організувати три бої за певний період. Попередньо планувалося, що перший поєдинок українець може провести 25 травня або 1 червня.

Минулого тижня Володимир Кличко відновив тренування.

У разі успішного повернення в ринг DAZN планує запропонувати Володимиру Кличку стати амбасадором компанії.

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Джерело: Sportarena.com