Майкі Ґарсія: Я б із радістю провів бій з Ломаченком



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Майкі Ґарсія повернувся з небес на грішну землю Телеграф

Після поразки пиха з американця спала

Після поразки від земляка Еррола Спенса в бою за чемпіонські пояси у напівсередній вазі американський боксер Майкі Ґарсія заявив, що хотів би провести бій проти чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка, але поки не прийняв рішення, в якому дивізіоні продовжувати кар'єру.

За словами американця, якщо він повернеться в легку вагу, то найпривабливішим для нього стане поєдинок з українцем. Про це Ґарсія розповів на прес-конференції після бою проти Спенса.

«Сподіваюся, я зміг змусити поважати себе цим поєдинком, - сказав Майкі. - Батько і брат говорили мені, щоб я достроково завершив бій, якщо буде можливість, але я вистояв до кінця. Я б із радістю провів бій з Ломаченком, але поки не вирішив, чи повертатися мені на два дивізіони нижче. Я ще не вирішив, що мені робити. Ми подумаємо разом з моїм батьком і братом і приймемо рішення, як вчинити. Якщо я повернуся, то, звичайно, найцікавішим боєм в цій категорії буде бій з Ломаченком. І хотів би, щоб цей поєдинок відбувся».

Джерело: Телеграф