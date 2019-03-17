  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Боксер, якому Кличко «ледь не пробив обличчя наскрізь», виграв жорстоким нокаутом (відео)

    • Розсилка
    Після Віталія Кличка Крісові Арреолі не страшний більше ніхто - Боксер, якому Кличко «ледь не пробив обличчя наскрізь», виграв жорстоким нокаутом (відео)
    Після Віталія Кличка Крісові Арреолі не страшний більше ніхто
    badlefthook.com

    Кріс Арреола ще сподівається вийти на чемпіонські бої

    Сьогодні, 17 березня, на рингу AT&T Stadium в Арлінгтоні (штат Техас, США), в андеркарді чемпіонського бою в напівсередній вазі між Ерролом Спенсом і Майкі Ґарсією відбувся ефектний файт двох супертяжів. Точніше, ефектний нокаут.

    Читайте також

    38-річний американець Кріс Арреола (38-5-1, 33 КО) жорстоко нокаутував у другому раунді на сім років молодшого і досі непереможного земляка Жана-П'єрра Авґустіна (17-1-1).

    У другому раунді Авґустін пропустив потужний удар зліва, після якого шансів оговтатися вже не мав. Жан-П'єрр ще спробував повернутися, але наштовхнувся на брутальне добивання.

    Арреола - Авґустін

    Нагадаємо, що у 2009 році Арреолу технічним нокаутом у десятому раунді нокаутував українець Віталій Кличко. Причому побиття було жорстоким настільки, що через роки Кріс сказав: «Я відчував, як цей засранець намагається пробити мені обличчя наскрізь».

    Читайте також
    Віталій Кличко бокс Кріс Арреола Жан-П'єрр Авґустін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ