Боксер, якому Кличко «ледь не пробив обличчя наскрізь», виграв жорстоким нокаутом (відео)



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Після Віталія Кличка Крісові Арреолі не страшний більше ніхто badlefthook.com

Кріс Арреола ще сподівається вийти на чемпіонські бої

Сьогодні, 17 березня, на рингу AT&T Stadium в Арлінгтоні (штат Техас, США), в андеркарді чемпіонського бою в напівсередній вазі між Ерролом Спенсом і Майкі Ґарсією відбувся ефектний файт двох супертяжів. Точніше, ефектний нокаут.

38-річний американець Кріс Арреола (38-5-1, 33 КО) жорстоко нокаутував у другому раунді на сім років молодшого і досі непереможного земляка Жана-П'єрра Авґустіна (17-1-1).

У другому раунді Авґустін пропустив потужний удар зліва, після якого шансів оговтатися вже не мав. Жан-П'єрр ще спробував повернутися, але наштовхнувся на брутальне добивання.

Арреола - Авґустін

Нагадаємо, що у 2009 році Арреолу технічним нокаутом у десятому раунді нокаутував українець Віталій Кличко. Причому побиття було жорстоким настільки, що через роки Кріс сказав: «Я відчував, як цей засранець намагається пробити мені обличчя наскрізь».