Спортивні клуби стали власниками прав на трансляції: Зеленський підписав указ

Кожен клуб УПЛ тепер сам володіє телевізійними права на свої матчі

Відтепер саме клуби мають права на передачу телевізійних прав

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Цим законом передбачено, що власниками прав на трансляції є спортивні клуби, повідомляє «Голос України».

Оновлена редакція закону «Про фізичну культуру і спорт» набула чинності у момент підписання – у суботу, 1 жовтня. Її особливістю є розмежування понять «спортивний захід» та «спортивне змагання».

Завдяки підписаним змінам до закону, саме спортивний клуб вважається організатором спортивного заходу. І, відповідно, він є власником прав на його трансляцію.

«Спортивний клуб, який у межах спортивних змагань проводить спортивний захід та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і проведення, вважається організатором спортивного заходу», – зазначається у ст.9, ч.6 закону.

Клуб, як організатор спортивного заходу, є власником телевізійних прав. УПЛ визначається як організатор спортивних змагань.

«Право на висвітлення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу належить організаторам фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів відповідно до закону», – зазначається у ст.45, ч.8 закону.

Клуб, як організатор спортивних заходів, не може бути обмежений у праві розпоряджатися правами на трансляцію.

«Організатори спортивних заходів, які проводяться в межах спортивних змагань, можуть на добровільних засадах передавати організаторам змагань права, зазначені в частині восьмій цієї статті, шляхом укладення договору на умовах, погоджених між організатором спортивних заходів та організатором змагань. Будь-які обмеження права організаторів спортивних заходів вільно розпоряджатися правами, зазначеними в частині восьмій цієї статті (у тому числі через регламенти проведення змагань чи інші документи, які приймаються чи затверджуються організаторами проведення змагань), не допускаються. Положення частин восьмої та десятої цієї статті застосовуються до спортивних заходів, які проводяться в межах міжнародних спортивних змагань, у частині, що не суперечать положенням статутних та регламентних документів організатора таких міжнародних змагань».

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, 5 клубів УПЛ виступили проти єдиного телепулу. Мова про Динамо, Дніпро-1, Металіст, Зорю та Рух. Якщо 11 клубів проводять трансляції поєдинків на Setanta Sports, яка виграла тендер, то вищеназвані колективи – на каналах медіагрупи 1+1.