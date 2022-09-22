Відомий український футболіст оголосив збір коштів на «Байрактар»

Роман Зозуля активно займається волонтерством ще з 2014 року

Знаменитий український футболіст Роман Зозуля, який наразі грає в іспанських футбольних клубах та проживає в Іспанії, оголосив збір коштів на турецький безпілотник «Байрактар» для українських військових. В цій ініціативі він об’єднав своїх друзів – українських футболістів, які грають по всьому світу, та звернувся до української діаспори Іспанії. Відповідне відео Зозуля оприлюднив у своєму Instagram.

За місяць необхідно зібрати $5 млн або 200 млн грн. Навколо Зозулі згуртувалися інші наші зіркові футболісти. Олександр Зінченко, Василь Кравець, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка і закликали донатити усіх для спільної перемоги України.

Зазначимо, з літа Зозуля залишається вільним агентом після завершення контракту з «Фуенлабрадою».

Нагадаємо, у червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар» і зібрав їх за кілька днів. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно. 18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд зібрав на купівлю безпілотників, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE.

На початку вересня стало відомо, що в Україну вже доставили три безпілотники Bayraktar TB2 для Збройних сил – так звані «Народні Байрактари», на які збирали гроші українці і які турецька компанія Baykar вирішила подарувати безоплатно.