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Росія хоче дискваліфікації для головного тренера збірної України з футболу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія хоче дискваліфікації для головного тренера збірної України з футболу
РФ звинувачує спеціаліста у дискримінаційних висловлюваннях 
фото: П.Кубанов

Петраков заявляв про підтримку захисників України, а також закликав усунути російських спортсменів від  міжнародних змагань 

Російський футбольний союз (РФС) звернувся до УЄФА із вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова, повідомляє The Guardian.

Росіяни звинуватили спеціаліста в «недотриманні політичного нейтралітету» та «дискримінаційних висловлюваннях». 

Лист від РФ надійшов до інспекторів УЄФА з етики та дисципліни з цитатами українського тренера. Петраков у спілкуванні з журналістами заявляв про підтримку захисників України, а також закликав усунути російських спортсменів від усіх міжнародних змагань.

У РФС побачили у заявах Петракова «дискримінацію за національною ознакою» та «використання футболу для відстоювання політичних поглядів». 

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські збірні та клуби від міжнародних турнірів після того, як РФ розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. 

Як відомо, торік у листопаді Петракова затвердили головним тренером збірної України.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Петраков

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