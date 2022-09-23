На допомогу ЗСУ: футболістка «Торребланки» виставила на аукціон медаль Євро-2022
Аукціон триватиме до 30 вересня
Воротар іспанської «Торребланки» та жіночої національної збірної України з футзалу Вікторія Кислова виставила на благодійний аукціон бронзову медаль чемпіонату Європи серед жінок, який проходив цьогоріч на початку липня у португальському Гондомарі.
«Нещодавно завершився жіночий Євро-2022, де збірна України 🇺🇦 посіла третє місце. Свою медаль з цього турніру виставляє в якості лоту воротар нашої команди Вікторія Кислова», – йдеться у повідомленні.
Метою аукціону є збір коштів, які будуть надіслані до фонду допомоги українській армії.
Стартова ціна – 5000 гривень.
Аукціон триватиме до 30 вересня на офіційній сторінці Асоціації футзалу України у соцмережах.
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Нагадаємо, відомий український баскетболіст Станіслав Медведенко, який двічі перемагав у найсильнішій лізі світу, НБА, виставив свої чемпіонські нагороди на аукціон. Виручені за нагороди кошти підуть на потреби фонду «Сягай небес», що займається реабілітацією дітей, які вимушено зустрілися з війною, та відновленням спортивної інфраструктури та обладнання зруйнованих українських шкіл.
Як повідомлялося, НБА припинила трансляції своїх ігор у Росії.
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