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На допомогу ЗСУ: футболістка «Торребланки» виставила на аукціон медаль Євро-2022

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На допомогу ЗСУ: футболістка «Торребланки» виставила на аукціон медаль Євро-2022
Вікторія Кислова з бронзовою медаллю чемпіонату Європи – 2022 серед жіночих збірних
фото: кадр відео

Аукціон триватиме до 30 вересня

Воротар іспанської «Торребланки» та жіночої національної збірної України з футзалу Вікторія Кислова виставила на благодійний аукціон бронзову медаль чемпіонату Європи серед жінок, який проходив цьогоріч на початку липня у португальському Гондомарі. 

«Нещодавно завершився жіночий Євро-2022, де збірна України 🇺🇦 посіла третє місце.  Свою медаль з цього турніру виставляє в якості лоту воротар нашої команди Вікторія Кислова», – йдеться у повідомленні.

Метою аукціону є збір коштів, які будуть надіслані до фонду допомоги українській армії.

Стартова ціна – 5000 гривень.

Аукціон триватиме до 30 вересня на офіційній сторінці Асоціації футзалу України у соцмережах.

Нагадаємо, відомий український баскетболіст Станіслав Медведенко, який двічі перемагав у найсильнішій лізі світу, НБА, виставив свої чемпіонські нагороди на аукціон. Виручені за нагороди кошти підуть на потреби фонду «Сягай небес», що займається реабілітацією дітей, які вимушено зустрілися з війною, та відновленням спортивної інфраструктури та обладнання зруйнованих українських шкіл.

Як повідомлялося, НБА припинила трансляції своїх ігор у Росії.

Теги: спорт аукціон

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