18-річний фін Какко слідом за Канадою б’є Словаччину на чемпіонаті світу з хокею



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Каапо какко закинув у двох матчах чемпіонату світу п'ять шайб mtvuutiset.fi

Словаки мало того що програли, так ще й втратили двох гравців через травми

18-річний нападник Каапо Какко, який лише на початку поточного року став разом зі збірною Фінляндії чемпіоном світу серед молоді, приніс Суомі другу перемогу поспіль над суперником топ-рівня. Вчора Каапо зробив дубль і його команда здолала збірну Канади. Сьогодні ж Какко зробив хет-трик у зустрічі з командою Словаччини, яка у першому турі трохи несподівано перемогла збірну США.





Словаччина — Фінляндія — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайби: 1:0 — Ерік Чернак (Секера, Панік, - більш.), 10:52. 1:1 — Петтері Лінбом (Савінайнен, Раяла, - більш.), 14:21. 1:2 — Какко (Міккола, Сакарі Маннінен), 16:11. 2:2 — Маринчин (Студенич, Крістіан Ярош), 39:20. 2:3 — Какко (Міккола), 49:52. 2:4 — Какко (Сакарі Маннінен, - п.в.), 59:45

Воротарі: Марек Чіляк — Ланкінен

Кидки: 25 (8 + 7 + 10) — 27 (11 + 8 + 8)

Штраф: 6 (2 + 4 + 0) — 6 (2 + 2 + 2)

11 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 421 глядач

Зауважимо, що словаки мало того що програли, так ще й втратили двох гравців. Спершу у наслідок зіткнення майданчик залишив автор першої шайби Ерік Чернак, а пізніше після влучання шайби в обличчя до лікарні потрапив інший оборонець Марек Дялоґа. Якщо попередній діагноз — струс мозку — підтвердиться, домашній чемпіонат світу для Марека завершиться достроково.





Не виключено, що чемпіонат для Марека Дялоґи завершився

Наступні свої матчі нинішні суперники проведуть 13 травня. Фіни зустрінуться з американцями, словаки — з канадцями.