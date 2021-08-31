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    Стала відома сума трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед»

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    Трансфер Кріштіану Роналду недорого обійшовся&nbsp;&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; - Стала відома сума трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед»
    Трансфер Кріштіану Роналду недорого обійшовся «Манчестер Юнайтед»
    Фото з відкритих джерел

    Португальський нападник залишив «Ювентус за €15 млн

    Туринський «Ювентус» оголосив про завершення переходу Кріштіану Роналду в «Манчестер Юнайтед». На офіційному сайті клуб опублікував заяву, що розкриває фінансові деталі угоди. «Стара синьйора» повідомила, що сума трансферу Кріштіану в «МЮ» склала €15 млн, які мають бути виплачені протягом п'яти років. Крім того, при досягненні конкретних спортивних цілей «червоних дияволів» і самого Роналду в контракті передбачені бонуси для «Ювентуса» в розмірі €8 млн.

    Роналду вже виступав за «Манчестер Юнайтед» в період з 2003 по 2009 рік, перебравшись туди з лісабонського «Спортинга». За «Ювентус» нападник грав з 2018 року. 36-річний португалець став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів. З 2009 до 2018 року Кріштіану виступав за мадридський «Реал».

    Його дебют за «Манчестер Юнайтед» запланований на 11 вересня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Стала відома сума трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед»