Стала відома сума трансферу Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Португальський нападник залишив «Ювентус за €15 млн

Туринський «Ювентус» оголосив про завершення переходу Кріштіану Роналду в «Манчестер Юнайтед». На офіційному сайті клуб опублікував заяву, що розкриває фінансові деталі угоди. «Стара синьйора» повідомила, що сума трансферу Кріштіану в «МЮ» склала €15 млн, які мають бути виплачені протягом п'яти років. Крім того, при досягненні конкретних спортивних цілей «червоних дияволів» і самого Роналду в контракті передбачені бонуси для «Ювентуса» в розмірі €8 млн.

Роналду вже виступав за «Манчестер Юнайтед» в період з 2003 по 2009 рік, перебравшись туди з лісабонського «Спортинга». За «Ювентус» нападник грав з 2018 року. 36-річний португалець став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в минулому сезоні, забивши 29 голів. З 2009 до 2018 року Кріштіану виступав за мадридський «Реал».

Його дебют за «Манчестер Юнайтед» запланований на 11 вересня.