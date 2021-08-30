Перед грою з Україною головний тренер збірної Казахстану заразився коронавірусом

Талгат Байсуфінов тренує команду в режимі онлайн

Головний тренер збірної Казахстану Талгат Байсуфінов заразився коронавірусом. Як повідомляє офіційний сайт місцевої федерації футболу, позитивний тест він здав два тижні тому. Знаходячись на самоізоляції, наставник керував командою в режимі онлайн. За три дні до матчу з Україною у відборі до чемпіонату світу наставник здав контрольний тест, який також показав наявність в організмі інфекції. Не виключено, що Байсуфінов не буде присутнім на матчі 1 вересня.

Збірна України сьогодні, 30 серпня, вирушила до Казахстану. В літак сіли 20 гравців, в тому числі легіонери Олександр Зінченко і Євген Макаренко. Решта футболістів, які грають за кордоном, приєднаються до команди безпосередньо в столиці Казахстану Нур-Султані.

В грі не зможе взяти участь нападник Артем Довбик, який зазнав травми в грі чемпіонату України.

Гра у Києві між Україною і Казахстаном завершилася внічию – 1:1.

Склад збірної України на вересневий збір

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Київ).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Чехія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар» Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).