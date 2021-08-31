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    Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Казахстан – Україна

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    У Києві суперники зіграли внічию - Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Казахстан – Україна
    У Києві суперники зіграли внічию
    Фото з відкритих джерел

    Національна команда проведе першу гру під керівництвом Олександра Петракова

    Збірна України з футболу 1 вересня зіграє четвертий матч групового турніру чемпіонату світу. В Нур-Султані наша команда зустрінеться з Казахстаном. Ця гра стане першою для нового тренера Олександра Петракова.

    Наші футболісти вилетіли на матч в понеділок уранці і встигли провести тренування в повному складі. В зустрічі, нагадаємо, не візьме участь нападник «Дніпра-1» Артем Довбик.

    Матч Казахстан – Україна 1 вересня покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1». Початок – о 17:00.

    Гра у Києві між цими суперниками завершилася внічию – 1:1.

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    Склад збірної України

    Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Дмитро Різник («Ворскла», Полтава), Денис Бойко («Динамо» Київ).

    Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Чехія).

    Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар» Угорщина).

    Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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    Де дивитися матч відбору чемпіонату світу Казахстан – Україна