Українець, який відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді, пояснив свій вчинок

Ігор Цвєтов у такий спосіб виказав повагу до своєї країни

Срібний призер Паралімпіади у бігу на 100 метрів Ігор Цвєтов пояснив, чому відхилив запрошення росіян сфотографуватися на п’єдесталі.

«Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці», – написав Цвєтов на своїй сторінці в соцмережах.

Ігор вибачився, що не переміг у забігу і пообіцяв здобути «золото» на 200-метрівці.

«Мені дуже приємна ваша підтримка. Але хочу вибачитися перед Україною, що не приніс золото в нашу скриньку. Попереду ще одна дистанція в 200 м. Зроблю все можливе, щоб вивести Україну на п'єдестал», – додав параатлет.

Раніше, нагадаємо, через фото з росіянкою на Олімпіаді в скандал потрапила Ярослава Магучіх.