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    Українець, який відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді, пояснив свій вчинок

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    Ігор Цвєтов спробує виграли золоту медаль на 200-метрівці - Українець, який відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді, пояснив свій вчинок
    Ігор Цвєтов спробує виграли золоту медаль на 200-метрівці
    Фото з відкритих джерел

    Ігор Цвєтов у такий спосіб виказав повагу до своєї країни

    Срібний призер Паралімпіади у бігу на 100 метрів Ігор Цвєтов пояснив, чому відхилив запрошення росіян сфотографуватися на п’єдесталі.

    «Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці», – написав Цвєтов на своїй сторінці в соцмережах.

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    Ігор вибачився, що не переміг у забігу і пообіцяв здобути «золото» на 200-метрівці.

    «Мені дуже приємна ваша підтримка. Але хочу вибачитися перед Україною, що не приніс золото в нашу скриньку. Попереду ще одна дистанція в 200 м. Зроблю все можливе, щоб вивести Україну на п'єдестал», – додав параатлет.

    Раніше, нагадаємо, через фото з росіянкою на Олімпіаді в скандал потрапила Ярослава Магучіх.

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    Теги: паралімпійські ігри Ігор Цвєтов
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    Українець, який відмовився від фото з росіянами на Паралімпіаді, пояснив свій вчинок