Мессі дебютував за «Парі Сен-Жермен»

Капітан збірної Аргентини вийшов на заміну замість Неймара

Ліонель Мессі дебютував за новий клуб. В четвертому турі його «Парі Сен-Жермен» грав у гостях з «Реймсом» і переміг – 2:0. Обидва голи забив Кіліан Мбаппе, якого активно сватають у «Реал».

Мессі вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши нападника Неймара.

«Лео тільки вийшов на поле, але його перші торкання до м’яча додали команді впевненості. Навіть для такого футболіста, як Мессі, важливо добре дебютувати.

Він добре увійшов у гру. Мессі ще далекий від кращої форми, але він добре тренується. Після паузи на матчі збірних він буде в повному порядку», – так прокоментував дебют Мессі тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

ПСЖ набрав 12 очок в чотирьох матчах і одноосібно очолив таблицю Ліги 1.