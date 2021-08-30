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    Мессі дебютував за «Парі Сен-Жермен»

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    Ліонель Мессі вдало дебютував за ПСЖ - Мессі дебютував за «Парі Сен-Жермен»
    Ліонель Мессі вдало дебютував за ПСЖ
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної Аргентини вийшов на заміну замість Неймара

    Ліонель Мессі дебютував за новий клуб. В четвертому турі його «Парі Сен-Жермен» грав у гостях з «Реймсом» і переміг – 2:0. Обидва голи забив Кіліан Мбаппе, якого активно сватають у «Реал».

    Мессі вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши нападника Неймара.

    «Лео тільки вийшов на поле, але його перші торкання до м’яча додали команді впевненості. Навіть для такого футболіста, як Мессі, важливо добре дебютувати.

    Він добре увійшов у гру. Мессі ще далекий від кращої форми, але він добре тренується. Після паузи на матчі збірних він буде в повному порядку», – так прокоментував дебют Мессі тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

    ПСЖ набрав 12 очок в чотирьох матчах і одноосібно очолив таблицю Ліги 1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Мессі дебютував за «Парі Сен-Жермен»