Стали відомі дати і місце проведення поєдинку Кубку Девіса між збірними України та Ізраїлю

Українці будуть боротися за вихід у кваліфікацію Davis Cup Finals

Свій наступний поєдинок збірна України з тенісу зіграє в селі Погреби

На офіційному сайті Кубку Девіса була опублікована інформація про наступний поєдинок збірної України з тенісу, який вона зіграє проти суперників з Ізраїлю.

Отже, матч Першої Світової групи буде зіграно 5 і 6 березня на кортах «Marina Tennis Club», які розташовані в селі Погреби (Київська область).

Переможці цієї матчевої зустрічі потраплять в кваліфікацію Davis Cup Finals.

Варто зазначити, що поєдинок мав відбутися у вересні 2020 року. Раніше команди двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році українці виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули розгромну виїзну перемогу з рахунком 5-0.

Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2