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    Стали відомі дати і місце проведення поєдинку Кубку Девіса між збірними України та Ізраїлю

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    Українці будуть боротися за вихід у кваліфікацію Davis Cup Finals - Стали відомі дати і місце проведення поєдинку Кубку Девіса між збірними України та Ізраїлю
    Українці будуть боротися за вихід у кваліфікацію Davis Cup Finals

    Свій наступний поєдинок збірна України з тенісу зіграє в селі Погреби

    На офіційному сайті Кубку Девіса була опублікована інформація про наступний поєдинок збірної України з тенісу, який вона зіграє проти суперників з Ізраїлю.

    Отже, матч Першої Світової групи буде зіграно 5 і 6 березня на кортах «Marina Tennis Club», які розташовані в селі Погреби (Київська область).

    Переможці цієї матчевої зустрічі потраплять в кваліфікацію Davis Cup Finals.

    Варто зазначити, що поєдинок мав відбутися у вересні 2020 року. Раніше команди двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році українці виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули розгромну виїзну перемогу з рахунком 5-0.

    Нагадаємо, що у своєму попередньому поєдинку чоловіча збірна України у Запоріжжі у березні здобула фантастичну вольову перемогу в матчі плей-оф Першої світової групи Кубка Девіса проти Тайваню. Вперше в історії вітчизняного тенісу наші гравці зуміли виграти поєдинок, який спочатку програвали 0:2

    Теги: теніс Збірна України Кубок Девіса
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