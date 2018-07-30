Стали відомі потенційні суперники українців у плей-оф чемпіонату Європи (U-18)



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Фото взяте з ФБУ

Українські баскетболісти, мабуть, зустрінуться із сербськими однолітками

Після двох турів групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу чоловіча юніорська збірна України U-18 посідає третє місце у групі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Після стартової поразки від Фінляндії наша команда впевнено перемогла Боснію та Герцеговину.

У другому матчі дня Іспанія перемогла Фінляндію – 78:55.

Саме з Іспанією збірна України зіграє 31 липня у заключному матчі групового етапу.

Усі команди з групи зіграють в 1/8 фіналу. Представники нашої групи C виходять на команди з групи D. Наразі Україна з третього місця виходить на друге місце сусіднього квартету – Сербію.

Втім, остаточно все вирішиться після заключних матчів. У групі D також виступають команди Чорногорії, Великої Британії та Литви.

Якщо наша команда завершить груповий етап третьою, суперником у 1/8 фіналу, швидше за все, залишиться Сербія. Аби мати нагоду уникнути зустрічі з балканцями на старті плей-оф, потрібно перемагати у заключному матчі групи Іспанію.

Переможці 1/8 фіналу продовжать боротьбу за нагороди чемпіонату Європи, а команди що програють, боротимуться за збереження місця в дивізіоні А. Для цього необхідно завершити чемпіонат не нижче 13-го місця.