Стало відомо, коли збірна України отримає наступника Шевченка

Ім’я нового тренера національної команди стане відоме дев’ятого серпня

Рішення Андрія Шевченка не продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу не стало несподіванкою для голови УАФ Антрія Павелка. Збірна України отримає нового тренера вже дев’ятого серпня. Про це розповів ведучий «Великого футболу» Олександр Денисов.

«Контракт Шевченка закінчився 31 липня. Всі належні йому і його тренерському штабу гроші були виплачені в повному обсязі. Наразі Шевченко не веде переговори з будь-яким клубом.

Позиція і коментар президента УАФ Андрія Павелка щодо цієї ситуації з'явиться в понеділок. Заява Шевченка була погоджена з асоціацією. Збірній шукатимуть нового тренера. 9 серпня має відбутися виконком УАФ, на якому затвердять нового головного тренера збірної», – розповів Денисов.

Андрій Шевченко увійшов до тренерського штабу у лютому 2016 року. Після чемпіонату Європи того сезону очолив національну команду.

Раніше ЗМІ назвали причину рішення тренера збірної України.



