Хижняк виграв для України другу олімпійську медаль за ранок

Якого вона гідності - дізнаємося ближче до фінішу Ігор в Токіо

Український боксер Олександр Хижняк вийшов в півфінал Олімпійських ігор в категорії до 75 кг. З огляду на, що в цьому виді програми поєдинки за третє місце не проводяться, то спортсмен з Полтави забезпечив собі мінімум «бронзу».

В 1/4 фіналу Олександр зустрічався з суперником з Домінікани Седено Мартинесом. Хижняк вийшов дуже мотивованим і з перших секунд засипав противника ударами. Той намагався контратакувати, і іноді йому вдавалося пробивати не дуже міцний захист українця. Це справило враження на одного суддю, але четверо інших віддали перевагу Хижняку - 4:1.

Український боксер є першим сіяним на турнірі у своїй ваговій категорії.

Сьогодні першу срібну нагороду в скарбничку збірної України поклав плавець Михайло Романчук. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він трохи більше однієї секунди поступився американцю Роберту Фінке.

Раніше наші спортсмени виграли п'ять бронзових медалей. Відзначалися дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук, а також тенісистка Еліна Світоліна.