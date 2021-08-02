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    Відставка Шевченка. ЗМІ назвали причину рішення тренера збірної України

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    Андрій Шевченко прийняв несподіване рішення - Відставка Шевченка. ЗМІ назвали причину рішення тренера збірної України
    Андрій Шевченко прийняв несподіване рішення
    Фото з відкритих джерел

    Наставнику і тренерському штабу могли не заплатити в повному обсязі премії за Євро-2020

    Рішення головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка піти у відставку викликало здивування серед уболівальників. Успішний наставник збирався підготувати звіт про виконану роботу, а виконком Української асоціації футболу (УАФ) мав прийняти рішення про майбутнє його і тренерського штабу. Шевченко ж несподівано опублікував в соцмережах листа, в якому подякував усім, і заявив, що у нього збіг термін дії контракту. Хоча восени минулого року тренер публічно заявив, що продовжив контракт з УАФ ще на два з половиною роки.

    УАФ поки що мовчить, а в ЗМІ гуляють різні припущення. Основне з них – фінансове питання. Начебто нова угода Шевченка і тренерського штабу (Мауро Тассотті, Андреа Мальдера, Олександр Шовковський, Андреа Адзалін, Луїджі Ночентіні, Педро Харо) передбачала його фінансування у розмірі $3 млн. УАФ, в свою чергу, зменшила цю суму вдвічі.

    Крім того, колишній воротар «Динамо», «Шахтаря» і «Маріуполя» Рустам Худжамов повідомив в соцмережах, що футболістам з обіцяних преміальних за вихід до чвертьфіналу Євро-2020 не доплатили $600 тис. Про це пише sport.ua з посиланням на колишнього воротаря «Динамо» і «Шахтаря» Рустама Худжамова.

    Зазначимо, що вже за місяць збірній України належить провести ключову зустріч відбору на чемпіонат світу з Францією. В разі невдачі національна команда практично втратить шанси на перше місце і пряму путівку на мундіаль.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Відставка Шевченка. ЗМІ назвали причину рішення тренера збірної України